Grozil, da se bo razstrelil: to je imel v torbi

Na pošti v predmestju Tunisa je danes neki moški zagrozil, da se bo razstrelil. Na prizorišče so zato prihiteli policisti, ki pa so z olajšanjem ugotovili, da moški v svoji torbi ni imel nič drugega kot zavoj testenin.

Na pomoč je prihitel celo guverner Tunisa, ki se je nameraval z moškim pogajati. A storilca so policisti hitro obvladali, preiskali njegovo torbo in ugotovili, da so v njej zgolj testenine.