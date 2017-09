Po Savi plava bitje, da te kap!

ZAGREB – Po Savi v hrvaški prestolnici plava najmanj dva metra in več kot 100 kilogramov težak som. Ogorčena bralka portala 100posto pa trdi, da gre za soma, ki ji je pred šestimi leti pojedel njenega francoskega buldoga.

Kot pravi B. V. iz Zagreba, je pred šestimi leti prav v tem času njen mož sprehajal psa ob Savi. Kuža je tekal po obrežju, ob železniškem mostu pa je kar naenkrat potonil. Kot piše portal, je bralkin mož skočil v vodo, a se je za psom izgubila vsaka sled.



Somi v tem času iščejo hrano

Doma sta z ženo sklenila, da je psa napadel veliki som in ga pojedel. Zagrebčanka je o tem govorila vsem, ki jih je srečala, sploh pa je opozarjala lastnike manjših psov. Po šestih letih so končno v fotografski objektiv ujeli velikega soma in imajo, kot pravi, dokaze, da je njihovega buldoga res pojedla ta ogromna sladkovodna riba.

Ko je fotografijo objavila na družabnem omrežju, se je oglasil ribič iz Srbije in dejal, da bi lahko šlo za soma, težkega do 150 kilogramov. V tem času, ko se počasi ohlajata reka in ozračje, pa vse bolj vneto iščejo hrano, zato so dobrodošel plen tudi kužki.



Ste tudi vi opazili kaj nenavadnega? Pošljite nam fotografije ali video.