Grdo je govorila o bivšem, plačala bo 30.000 evrov

Neka Italijanka se bo še tolkla po glavi, ker je grdo govorila o svojem nekdanjem možu. Civilno sodišče v Rimu ji je namreč naložila 30.000 evrov kazni, ker je škodila ugledu nekdanjega moža tudi pred njunim sinom.

Ko se je par ločil, je žena namreč otroku prepovedala stike z očetom, pred sinom pa je o njem slabo govorila. Sedaj bo morala plačati visoko kazen, če odnosa ne bo spremenila, pa ji grozi še višja ali celo odvzem skrbništva nad otrokom.

Odvetnica Chiara Ingenito je odločitev sodišča pozdravila. »Nekdanja partnerja morata kazati spoštovanje drug do drugega zaradi koristi otroka. Odnos med otrokom in obema staršema mora biti varovan in podprt,« je poudarila.