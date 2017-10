Gospa se udeleži prav vsakega pogreba. Ne boste verjeli, zakaj

Pogreb največkrat ni ravno dogodek, na katerega bi komaj čakali, obstajajo pa tudi takšni, ki jih prav radi obiskujejo. Med njimi je Theresa Doyle (65) iz angleškega Slougha, ki že več kot 14 let prihaja na vsak pogreb v okolici. Kot poroča Oddity Central, jo je kar nekaj ljudi že obtožilo, da na pogrebe prihaja le zato, da bi po njem lahko uživala v obilnem obroku in brezplačni pijači na sedmini. Domnevno se pretvarja, da je pokojnika poznala, včasih s svojci še na kratko poklepeta, po sedmini pa si nekaj hrane zapakira še za s sabo.

Lačna ni nikoli

»Theresa se s kolesom po navadi vozi v svetlih oblačilih, a v košari ima vedno tudi črno obleko, v katero se obleče pred pogrebom,« pravi eden od njenih sosedov, ena od meščank, ki je pred kratkim pokopala svojo hčer, pa je dodala, da se je pojavila na njenem pogrebu in začela razpravljati o tem in onem. Ker je ni poznala, jo je vprašala, od kod prihaja, Theresa pa ji je odvrnila, da je skupaj z njeno hčerko delala kot natakarica. Pa ta ni prav nikoli delala v gostinstvu ... »Jedla je, kot da jutri ne obstaja, na koncu pa je vrečko napolnila s hrano in ležerno sedla na kolo. Bila sem v šoku,« je še povedala žalujoča mati.