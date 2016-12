Gola pozirala na ministrstvu

BRUSELJ – Na belgijskem ministrstvu za notranje zadeve je izbruhnil pornoškandal, glavna akterka pa je do nadaljnjega suspendirana, ker se je fotografirala gola, in to kar v dvigalih zgradbe ministrstva za notranje zadeve in pisarnah, celo v uradu generalnega direktorja!



Ženska, ki se je že pritožila na sodišče, češ da gre za zasebno zadevo, in ne službeno, je na belgijskem notranjem ministrstvu zaposlena šest let, delala naj bi v administraciji. Zatrjuje, da so fotografije zasebne in nimajo nikakršne zveze z njenim delom, toda njeni nadrejeni se s tem ne strinjajo, ker da se na fotografijah jasno vidijo prostori ministrstva. Uslužbenko, njeno ime ostaja skrivnost, je prva razkrila francoska televizija v prispevku o moških in ženskah, ki ponujajo spolne storitve in tako kaj malega zaslužijo, poročajo belgijski mediji in še, da so po prispevku njeni kolegi pobrskali po spletu in bili pri tem uspešni, saj so našli fotografije, na katerih pozira gola v pisarnah notranjega ministrstva v ulici Waterloolaan v središču Bruslja. Za to so seveda izvedeli njeni nadrejeni, njen neposredni šef ji je ukazal, naj nemudoma preda identifikacijsko kartico ministrstva in prenosni računalnik ter do nadaljnjega ostane doma, saj da je suspendirana, je povedal predstavnik ministrstva Jan Jambon. Po poročanju medijev je to začasen ukrep, saj še čakajo na izsledke preiskave, ki že poteka, ves ta čas bo prejemala polno plačo. Obtožena je povzročitve škode ugledu ministrstva. No, ženska prek svojih odvetnikov ministrstvo obtožuje, da je z izjemno maščevalnostjo škodovalo njenemu zasebnemu pa tudi profesionalnemu življenju. Prek odvetnika je suspendiranka, ki trdi, da ima podporo kolegov, sporočila: »Z mano ravnajo kot z gobavcem.« Toda sodišče ni na njeni strani, odgovorili so ji, da je ugled na kocko postavila sama, ker je posnela fotografije in jih objavila na spletu.



Leta 2009 je v medije prišla 29-letnica z Otoka, ki je čez dan delala kot policistka, v nočeh pa se je prelevila v prostitutko. Policistka, ki je svoje storitve oglaševala na spletu, se je ujela, ko je informacije o svojem zvodniku iskala na službenem računalniku, bila je obsojena na zaporno kazen.