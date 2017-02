Genialno: zaradi predrage marihuane se je pritožila na policijo

Si predstavljate, da se pritožite policiji zaradi previsokih cen droge? Da, tudi takšni obstajajo.

Neka Avstralka je bila jezna zaradi cene in količine marihuane, ki jo je nabavila, in je o tem obvestila policiste. Ko so ti zahtevali njene osebne podatke, jih, pričakovano, niso dobili. So pa zgodbo objavili na facebooku.