Gasilci so reševali ježka

Gasilci iz nemškega Bonna so morali pred dnevi izvesti nenavadno reševalno akcijo. V ograji lokalnega nogometnega igrišča je obtičal ježek. Radovedna žival se je zagozdila med kovinskimi rešetkami, glavo je še lahko spravila skoznje, telesa pa ne.

Po prihodu so gasilci ocenili, da bi bilo rešetke najbolje odstriči, zato so prinesli velikanski hidravlični rezalnik. Na srečo je žival celotno pustolovščino preživela brez poškodb, očitno pa je bilo, da jo je prigoda močno utrudila. Bližnji sosed se je ponudil, da bo odnesel žival na svoj vrt in ji pustil, da se spočije in si opomore pod velikim kupom listja. Po poročanju gasilcev so še istega večera žival spustili, saj so se ji povrnile moči.

Nizozemski strokovnjak za ježe Tinus Habich je pojasnil, da te živali navadno sledijo svojemu smrčku, zato so situacije, kakršna je bila ta v Bonnu, pogostejše, kot bi pričakovali. »Potem ko ježki zavohajo hrano, je to edina stvar, ki jo imajo v mislih. Povsem pozabijo na nevarnosti, zaradi česar večkrat zabredejo v težave.« Ne le v ograjah, pogosto obtičijo tudi v različnih ceveh. »Ježi ne morejo hoditi vzvratno, njihove bodice jim to onemogočajo. Zaradi tega obtičijo. Ljudem svetujem, da takšne odprtine preventivno zapirajo,« je dodal Habich.