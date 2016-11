Frizerka in čevljar srečna v podrtiji

Čeprav Julia Pryke in Gareth Shone ne govorita niti besedice madžarsko, sta nedavno kupila razpadajočo hišico na podeželju. Nekoč sta živela običajno dolgočasno življenje, zdaj pa sta presrečna v objemu vasice Gadacs. V britanskem Berkshiru je Julia delala kot frizerka, Gareth pa je bil čevljar. Oba sta bila nezadovoljna z življenjem, zato sta si želela sprememb. Zakonca sta za hišico odštela zgolj 3400 evrov in jo mahnila na Madžarsko skupaj s kužkom Pepperjem. Zavedala sta se, da stavba komaj stoji pokonci. Imata le en zunanji tuš, kar je v mrzlih zimah kar težava. Vodo ogrevata s pomočjo sončnih kolektorjev. Tudi edina pipa z vodo je zunaj hiše. Stranišče je povezano s kompostom. Ob prihodu sta si morala zagotoviti razsvetljavo in kuhati na odprtem ognju, zdaj sta si za 80 evrov kupila štedilnik na drva. Trenutno porabita sedem evrov na dan, a si želita znesek znižati, tako da bosta kmalu začela rediti kokoši in zajce na svojem koščku zemlje.



Gareth priznava, da sta ob prihodu doživela napad panike: »Spraševala sva se, ali sva naredila veliko napako. Ne nazadnje so nama vsi prijatelji in znanci odsvetovali selitev.« Prve mesece sta se borila, da bi preprečila, da bi se hiša podrla. Danes 30-letna Julia je dodala, da je odraščala v privilegiranem okolju v južnoafriškem Johannesburgu. Vozila se je s športnimi vozili in hodila na tečaje jahanja. Pričakovali so, da bo šla na univerzo in si poiskala donosno službo. A se je uprla, pustila službo, si obrila lase in se tetovirala. Garetha je spoznala leta 2008, ko se je preselila v Veliko Britanijo. Kmalu sta se naveličala dolgočasnega zahodnjaškega življenja, imela sta 5600 evrov prihrankov in začela iskati po spletu, kaj bi za to dobila. »Pojavilo se je veliko nepremičnin, pa sva rekla, naj vidimo, kaj prinaša Madžarska.«



Kmalu sta se navadila na novo življenje in ne bi mogla biti bolj srečna. »Ugotovila sem, manj kot imaš, bolje je, ker imaš več časa, da se posvetiš samemu sebi.«