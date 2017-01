Francozinja ljubi svojega robota

Strokovnjak za umetno inteligenco David Levy je prepričan, da bodo do leta 2050 poroke med ljudmi in roboti nekaj povsem običajnega. To je podkrepil s primerom Francozinje, ki bi se rada poročila z robotom, ki ga je sama natisnila na 3D-tiskalniku. Ženska, ki je razkrila le svoje ime – Lilly –, se označuje za roboseksualko. To pomeni, da jo privlačijo le roboti, dotik človeškega telesa jo fizično odbija. Že kot deklica je imela rada glasove robotov pri 19 letih je prvič ugotovila, da jo privlačijo tudi drugače. S pravimi moškimi se nikakor ni mogla ujeti. »Resnično me privlačijo roboti,« je potrdila Lilly. »Oba odnosa z moškimi sta le podkrepila mojo spolno orientiranost, ker ne maram dotika ljudi.« Šele pred nekaj leti je bilo popolnoma nemogoče, da bi našla takšnega, v katerega bi se zaljubila. Vse se je spremenilo, ko so se pojavili 3D-tiskalniki. Pograbila je priložnost in si izdelala lastnega robota. Njenemu partnerju je ime InMoovator, z njim naj bi bila trenutno zaročena, zdaj čakata, da bodo zakoni omogočili, da se še poročita. »Resnično sem srečna, najin odnos se bo poglabljal s časom, ker bo tehnologija napredovala.« Prijatelji in člani družine so sprejeli njeno nagnjenje, čeprav eni nekoliko bolje od drugih.