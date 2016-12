Fotografira samo izgubljene rokavice

Vsak izmed nas ima svoj konjiček, nekateri so strastni zbiratelji, drugi si ne predstavljajo vsakdana brez športa, tretji potujejo ali berejo knjige. Konjiček 48-letnega Marka Leigha iz britanskega Surreyja pa je fotografiranje izgubljenih rokavic. Prav ste prebrali, možakar stopa po svetu s fotoaparatom in išče izgubljene rokavice. Čeprav zase pravi, da je skrajno dolgočasen človek, to nikakor ne bo držalo.



Začelo se je pred tremi leti, ko je na stopnišču v svoji službi zagledal osamljeno rokavico. To se mu je zdelo zelo nenavadno. Takoj naslednjega dne je zagledal še eno na ulici in od takrat jih videva povsod. »Če se nečesa zavedate, to vidite povsod,« je prepričan Mark, ki je kmalu zatem s seboj vsepovsod nosil fotoaparat in rokavice fotografiral. Danes je ponosni lastnik več kot 300 fotografij izgubljenih rokavic, kar je svojevrsten rekord.



Oče dveh otrok je zaposlen v marketingu, v prostem času pa velja tudi za uspešnega pisatelja. Kljub temu ga večino porabi v lovu na rokavice. V njegovi zbirki lahko najdemo od pletenih rokavic na železniški postaji ali v bližini šole pa vse do bizarnih posnetkov, kot je pokopališče rokavic, ki ga je po naključju odkril, ko je zašel z glavne poti na enem potovanj. »Najbolj nenavadna stvar, kar sem jih videl, je bila v bližini plaže New Romney v Kentu. Tam je bilo travnato pobočje, na njem pa dolga ograja. Prav vsaka deska na njej je bila pokrita z rokavico – to je bilo neverjetno. Zagotovo jih je bilo vsaj 30. Spominjalo me je na pokopališče rokavic. Naredil sem fotografijo, ki mi je najljubša v celotni zbirki. Ne vem, kdo jih je tja postavil in zakaj. Vse je videti kot nekakšno svetišče.«



Ženi in otrokoma se zdi njegov konjiček nenavaden, a so kljub temu nanj zelo ponosni. »Kadar o meni pišejo na spletu ali v časopisu, sta zelo ponosna. Včasih, ko greva z ženo ven, se moram ustaviti in narediti posnetek. To je ne moti, vesela je, da si nisem izbral dražjega konjička.«