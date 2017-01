Fotografije iz trave lahko tudi zalivamo

Večina ljudi redko pomisli na travo, jo podrobneje opazuje ali se vpraša, kako sploh raste. A vendar obstajajo posamezniki, ki so z njo naravnost obsedeni. Mednje spadata britanska umetnika Heather Ackroyd in Dan Harvey. Da ne bo pomote, govor je o običajni travi, ki jo srečamo na zelenicah, ne o tisti prepovedani, mamilu, ki nas spravlja v smeh in nam poveča apetit. Heather in Dan sta se odločila svojo fascinacijo nad travo preliti v umetnost. To jima je uspelo tako, da sta razvila poseben sistem, s pomočjo katerega nadzorujeta rast trave. Uspe jima vzgojiti bilke različnih odtenkov, s čimer ustvarita osupljivo podrobne slike, ki spominjajo na fotografije.



Začne se z velikanskimi platni, ki jih prekrijeta s posebno pasto, nato pa dodata že kaleča semena trave. V naslednjem koraku prekrijeta okna svojega studia in ustvarita temnico. Edina svetloba prihaja iz projektorja, ki na travnato površino projicira negativ podobe. Takrat pride na vrsto fotosinteza, ki si vzame nekaj tednov časa, da se lahko trava ustrezno odzove na količino svetlobe, ki pada nanjo; bolj osvetljeni deli bodo svetlejši in bolje poraščeni, tisti iz teme pa bodo porumeneli in ostali nerazviti, kar še poveča kontrast nastale podobe.



Heather in Dan se z manipulacijo za svetlobo občutljivega klorofila v listih rastlin ukvarjata že več kot desetletje. Na vse načine poskušata ustvariti različne odtenke zelene in doseči čim večjo ločljivost. »Tam, kjer na travo pade največ svetlobe, se proizvede največ klorofila, več zelenega pigmenta, medtem ko na delih z manj svetlobe ali tam, kjer je ni, zelena barva bledi in prehaja v rumeno,« je pojasnil Dan. »Tako dobiš nekakšen ekvivalent črno-bele fotografije. Seveda v zeleno-rumenih odtenkih.«



Če te nenavadne umetnine redno zalivamo in jih imamo spravljene v polmraku, bodo obstale zelo dolgo. Po njih posegajo predvsem bogataši in umetniške ustanove, ki imajo dovolj prostora, časa in sredstev za tovrstne žive umetnine. Zanimivo bi bilo videti, kako bi se na njune stvaritve odzvale krave ali, še bolje, ovce.