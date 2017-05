FOTO: Zmedeni svatje: prišli na zabavo, ženin se je poročil sam s sabo

Ruggiero je sam organiziral poročno slovesnost, na kateri je sam sebi »dahnil da«. Kot je komentiral, »si nikoli ni mislil, da bi ljubil koga tako zelo, kot ljubi sebe«, je poročal italijanski portal agenpress.it.

Ženin je na poroko za enega prišel na belem konju. Precej je zmedel goste, ki so mislili, da so prišli na zabavo za njegov 40. rojstni dan. Sam pravi, da so gostje njegovo poroko kar dobro prenesli, tudi njegova starša.