FOTO: Zakonca jesta le trikrat na teden

Zakonca Akahi Ricardo in Camila Castello sta razpeta med Kalifornijo in Ekvadorjem. S svojima dvema otrokoma veliko potujeta in uživata v naravi. Pred časom sta se pojavila v medijih, potem ko sta razkrila, da le nekajkrat na teden pojesta malo sadja in zelenjave. Že dolga leta sploh naj ne bi vedela, kaj je to lakota, pravita, da živita od kozmične energije. Seveda ne bi nikomur svetovali, da se zgleduje po 36-letniku in njegovi dve leti mlajši izbranki. Na srečo zakonca svoje nenavadne prakse ne vsiljujeta otrokoma. »Ljudje ne potrebujemo hrane, če smo povezani z energijo, ki se skriva v vseh stvareh, in jo dobimo skozi dihanje,« pojasnjuje Camila. »Z Akahijem tri leta nisva pojedla ničesar, zdaj pa le občasno malo, če je kakšna družabna priložnost ali če se mi zahoče okusiti sadje.«

Takšne, kot sta Akahi in Camila, v angleščini imenujejo breatharians (angl. breathe – dihati), to so tisti, ki so prepričani, da sta hrana in voda nepotrebni za preživetje človeka. Redno imata predavanja o svojem življenjskem slogu, pravita, da sta bistveno bolj zdrava in srečna, odkar ne jesta več. Povrhu veliko privarčujeta. »Najini stroški bivanja so veliko nižji od drugih družin, zato lahko denar porabimo za potovanja. Najino življenjsko vodilo je, da živiva brez omejitev.« Spoznala sta se leta 2005 in tri leta pozneje sta se poročila. Sprva sta bila vegetarijanca, nato vegana, za tem sta jedla le še sadje, zdaj pa živita od zraka. Leta 2011 je Camila zanosila in je bila pripravljena jesti, a pravi, da preprosto ni bila lačna. »Nisem čutila potrebe, da bi jedla trdo hrano, v devetih mesecih sem jedla petkrat. Vedela sem, da bo sina hranila moja ljubezen.« Otrok se je rodil zdrav. Po rojstvu otrok sta svojo strogo dieto nekoliko omilila, zdaj jesta trikrat na teden, medtem ko se otroka mastita s picami in sladoledom. Seveda zdrav razum pove, da telo preprosto potrebuje hrano in vodo, da lahko preživi. Akahi in Camila zatorej nista povsem iskrena o svojih praksah. Kdo ve, mogoče ju vsako noč nese luna do bližnje restavracije ali sosedovega hladilnika.