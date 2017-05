FOTO: Za ginekologa si nadenejo masko

Ne, to niso posnetki s pustnega rajanja, temveč iz čakalnice ginekološke ordinacije v bolnišnici Nong Krot na Tajskem. Z nošenjem mask je vodstvo zdravstvene ustanove poskušalo sprostiti vzdušje, saj so številne pacientke pred obiskom ginekologa napete in jim je neprijetno. Namen mask je, da bi se počutile bolj udobno, ko morajo opraviti bris. Ta test je izumil grški zdravnik Giorgios Papanikolaou, namen pa je odkriti morebitno prisotnost nenormalnih celic, ki bi se lahko razvile v raka na maternici. Zdravniki s paličico vzamejo vzorec sluznice maternice, kar pa je za številne Tajke tako sramotno, da raje tvegajo življenje, kot da bi obiskale zdravnika.



Nošenje mask, te ima nameščeno tudi osebje oddelka, naj bi pacientkam zagotavljalo določeno stopnjo anonimnosti in jim tako pomagalo k odločitvi, da obiščejo ginekologa. Zanimivo je, da je pobuda prišla iz priljubljene televizijske oddaje Maskirani pevec, v kateri udeleženci pevskega tekmovanja z masko skrivajo svojo identiteto. Seveda morajo pacienti razkriti svojo identiteto in se legitimirati z uradnim dokumentom. Kljub temu naj bi maske olajšale celoten proces, kar dokazuje na ducate žensk, ki so prišle na testiranje.



Oglasili so se tudi kritiki te iniciative, ki so prepričani, da je edini pravi pristop k odpravljanju sramežljivosti ustrezna izobrazba. Nošenje mask označujejo kot nepotreben cirkus, ki daje resni stvari neresen pečat.