FOTO: Z golimi rokami ubil gromozanskega pitona, poškodbe so grozljive

Moški iz Indonezije se je podal v boj s pitonom in iz njega odšel kot zmagovalec. Seveda je pri tem utrpel hude poškodbe, zdravniki pa se še vedno borijo za njegovo življenje.

Daily Mail piše, da se je hrabri Robert Nababan (37) z dela vračal domov in naletel na sprehajalca, ki ju je ogrožala ogromna kača. Odločil se je, da bo priskočil na pomoč in »obračunal« z velikanskim plazilcem. Kača ga je takoj stisnila v svoj smrtonosni objem in ugriznila v roko, a se je dolgotrajna in naporna bitka le končala z njeno smrtjo.

Dodajmo, da je šlo za mrežastega pitona, ki lahko v dolžino zraste kar sedem metrov. V Guinnessovi knjigi rekordov je doslej največji primerek meril kar 7,67 metra.