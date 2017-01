FOTO: Vse dojenčke so oblekli v piščančke

Danes, 28. januarja, se začenja kitajsko novo leto, ki bo v znamenju ognjenega petelina.

Na leto, ki se bo po kitajskem koledarju končalo 15. februarja 2018, se nekateri že vneto pripravljajo, med njimi pa so tudi zaposleni v eni od bolnišnic v tajskem Bangkoku. Tam so namreč novorojenčke oblekli v piščančke in tradicionalna kitajska oblačila ter s tem naznanili leto petelina.

In kakšen naj bi bil tisti, ki je rojen v znamenju petelina? Te ljudi naj bi opredeljevali ambicioznost, ponos, avanturizem, iskrenost, strast, pogum, točnost in odgovornost. Če ste rojeni v letih 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 in 2005, ste najverjetneje petelin. Najverjetneje pa zato, ker se kitajsko novo leto ne začne takrat kot pri nas, ampak kašen mesec kasneje – odvisno od leta.