FOTO in VIDEO: Ženske ga imajo rade, park je poln penisov v erekciji

Enega najbolj nenavadnih parkov na svetu imajo v Južni Koreji. Park Haesindang namreč krasijo kipi erektiranih penisov. Park so postavili v spomin na mlado devico, potem ko je njen fant (ribič) odšel na morje in se ni več vrnil. Dekle ga je zaman čakalo na obali, na koncu pa je tudi samo umrlo v nevihti.

Ko je videla njegov moški ponos, je pozabila na žalost

Ko se je eden od ribičev odločil, da bo na mestu, kjer je dekle zaman čakalo svojega ribiča, lovil ribe, ni ujel niti ene same. Duh pokojnice naj bi taval ob obali in pregnal vse ribe, pravi legenda. Med vsem tem časom, ko je v vodo metal trnek, je moral v morje na malo potrebo.

Legenda pravi, ko je duh dekleta videl njegov moški ponos, se je vse spremenilo. Žalost je postala preteklost, ribe so se začele vračati in okoliški prebivalci so v čast svoje nove boginje postavili lesene kipe falusnih oblik.