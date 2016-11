FOTO in VIDEO: Želela sta fotografijo, slabo se je končalo

Zaljubljeni pari svojo srečo zelo radi ovekovečijo na fotografijah, predvsem ob posebnih priložnostih, ko izgledajo še posebno lepo. Prav to sta želela narediti Elaina, uporabnica twitterja in njen fant.

Lepo oblečena in naličena sta se nastavila na rob vodometa, vendar sta med fotografiranjem padla v vodo. K sreči pa sta zadevo sprejela z mero humorja. »Ko se slikanjem s tvojim fantom slabo konča« je zapisala Elaina na twitterju in s tem nasmejala mnogo svojih prijateljev.

when taking pictures with your bae goes wrong pic.twitter.com/k8ePevKtK3