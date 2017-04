FOTO in VIDEO: Le kaj jim dela, da na uro zasluži 500 evrov?

Vsak poklic je časten, pa čeprav bizaren. Prav tako delo opravlja plavolasa Olivia Coxxx. Prek spleta namreč ponuja svoje usluge kot domina in za dobrih 20 minut računa okrog 80 evrov.

No, tisti moški, ki si to lahko privoščijo, pa si za 500 evrov na uro omislijo tudi srečanje z gospodarico v živo. Olivia pravi, da imajo njene stranke zelo raznolike želje. Tako jih, denimo, 20 minut ignorira in se pogovarja po telefonu, ko sedijo ob njej. Drugi so za bolj trdo akcijo in jim je blizu popolno verbalno poniževanje.

Dodala je še, da ima nekaj stalnih bogatih sužnjev, a seksa z njimi ne.