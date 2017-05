FOTO in VIDEO: Hoče biti barbika, stalo jo je že 32.000 evrov

Ophelia Vanity (30) iz Kalifornije je vedno imela rada barbike. Pa se je odločila, da bo še sama barbika. Ves svoj čas in denar vlaga v to, da bi bila znameniti lutki čim podobnejša. Da bi to dosegla, hodi po inekcije botoksa vsakih 6 do 9 mesecev in je doslej za tovrstne posege porabila že preko 32.000 evrov.

Sicer pa je njen največji življenjski dosežek, da ima na instagramu več kot 36.000 sledilcev.