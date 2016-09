FOTO in VIDEO: Grozljive opekline, oni pa se smejijo

Čeprav strokovnjaki in zdravniki opozarjajo na to, kako zelo je nevarno sonce, očitno nekaterih to ne gane. Še vedno se najdejo tudi taki, ki gredo na sonce v največji vročini, ko so sončni žarki najnevarnejši. Če se pred tem primerno ne zaščitimo z vrhnjimi oblačili ali zaščitnimi kremami, pa je lahko rezultat precej boleč in rdeč.

A kot kaže, so nekateri na svoje opekline celo ponosni. Družbena omrežja so namreč preplavili posnetki opečene kože.