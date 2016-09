FOTO in VIDEO: Fuj! Poglejte, kaj je imela v trebuhu

Zdravniki univerzitetnega kliničnega centra v Srbiji so uspešno odstranili ogromen tumor, ki je zrasel na levem jajčniku. Vse skupaj seveda ne bi bilo nič posebnega, če tumor ne bi tehtal neverjetnih 31 kilogramov. Operacija je trajala štiri ure, 52-letna bolnica pa je lahko po nekaj dnevih že zapustila bolnišnico.

Kirurgi so imeli zahtevno delo, da so tumor odstranili v celoti in še višek kože s trebuha. Da je operacija potekala po načrtu, je poskrbela kar 11-članska zdravniška ekipa.

Tumor je odkril ginekolog, ko je ženska prišla na pregled. Ocenili so, da je rasel približno dve leti. Anesteziolog je pojasnil, da tako velik tumor ogroža vitalne funkcije vseh notranjih organov, zato je zelo nevaren.