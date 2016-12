FOTO: V znamenje protesta so pokazale bradavičke

Ker so ji šli na živce moški komentarji v zvezi z njenimi telesnimi atributi, ki so deževali vedno, kadar je oblekla kako bolj izzivalno oblačilo, se je 22-letna novozelandska študentka Grace Blundell odločila, da bo na tem področju nekaj ukrenila. Da bi moškim pokazala, da ženske niso seksualni objekt, temveč njim enakovredna bitja, ki se imajo, tako kot oni, pravico sleči do pasu, če to želijo, je organizirala protest. Skupaj s štiridesetimi privrženkami je minulo soboto na novozelandski plaži Auckland odvrgla modrček, da bi pokazala svetu, da je ženska golota do pasu nekaj popolnoma normalnega. »Želim si, da bi ženske lahko imele izbiro. Rada bi, da bi se počutile sproščeno v kakršnih koli oblačilih, ne da bi se ob tem počutile kot spolni objekt,« je povedala Blundellova. Čeprav je bil odziv na protest soliden, pa je bila organizatorka nekoliko razočarana. »Nekateri so nas vsekakor fotografirali na seksualen način,« je dejala o skupini radovednežev, ki jih je privabil goli upor.



Blundellova je navdih za akcijo našla v mednarodni kampanji Osvobodimo bradavičke. Ta je navdih za delovanje dobila v manj znanem gibanju iz leta 1930, ki se je potegovalo za osvoboditev moških bradavičk – do tega leta jih namreč niti moški niso smeli kar tako razkazovati. »Šele ko so začeli protestirati, se je zakon, skupaj z njim pa tudi družben pogled, spremenil,« razlaga Blundellova, ki upa, da bo svet kmalu v drugačni luči videl tudi ženske bradavičke.