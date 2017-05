FOTO: Ups, ko so natančneje pogledali fotografijo iz Dalmacije, so ju zasačili

Moški in ženska sta se predajala užitkom. Foto: facebook

Hrvaško društvo Ritem kulture je objavilo natečaj za najboljšo fotografijo, ki bo promovirala obisk otokov na območju zadrskega arhipelaga. Na svoj facebook so že dobili več fotografij, ki vabijo v osrčje naravnih in zgodovinskih znamenitosti. Ena izmed fotografij pa je pokazala še nekaj več.

V ostankih starega mesta se mesenim užitkom predajata moški in ženska, a so to ugotovili šele po temeljitem pregledu fotografij. Ali gre za nesrečen spodrsljaj ali namerno provokacijo, še ni znano, poroča Jutarnji list.