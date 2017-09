FOTO: Ujeli tonsko ribo in z njo nahranili ...

Kaj narediti, ko ujameš več kot tono težko ribo? To so se spraševali tudi ruski ribiči, ki so v svoje mreže ujeli 1100 kilogramov težko gigantsko ribo. Nad svojim plenom so bili sprva navdušeni, saj je šlo za redko vrsto ribe, a ko se je bilo treba odločiti, kaj bodo z njo, so zatajili vsi po vrsti. Ves dan so premlevali, na koncu je riba poginila, oni pa so sprejeli odločitev, ki je mnoge šokirala.

Nekateri ribiči so predlagali, naj jo vrnejo v morje, a na koncu so se odločili, da bodo z orjaško ribo pogostili medvede. Odpeljali so jo na kraj, kjer je veliko medvedov, in jo pustili tam. To se jim je zdela izjemno bistra ideja, saj je menda v tem času bolj malo hrane za medvede.

Novica o najdbi se je hitro razširila, prišla je tudi do strokovnjakov iz lokalnega muzeja, ki so bili naravnost šokirani, da jih ribiči niso obvestili o najdbi, saj bi tako imeli priložnost preuči to izjemno redko vrsto ribe. »Obljubili so nam, da nas bodo prihodnjič obvestili, ko bodo ujeli kaj podobnega,« še poroča Siberian Times.