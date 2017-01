FOTO: Tako je povečal svoj penis

Ne more teči in spati na trebuhu.

V Mehiškem mestu Saltillo živi 54-letni Roberto Esquivel Cabrera, ki je ponosni lastnik največjega penisa na svetu. Njegov veličastni ud je v sproščenem stanju dolg kar 48 centimetrov. S tem je na nehvaležno drugo mesto izrinil dosedanjega rekorderja, ameriškega igralca Jonaha Falcona, čigar penis meri v sproščenem stanju 24,13 centimetra, nabrekel pa 34,3 centimetra. Čeprav je njegova moškost silovita, ima številne zdravstvene težave, med drugim se mu pogosto vnema sečevod, ker je tako dolg, da ves urin ne izteče iz njega. Prav tako ne more spati na trebuhu, svojega silaka pa mora zaviti v povoje in položiti na lasten vzglavnik, da sploh lahko zaspi. Še hujše pa je, da zaradi obsega njegovega penisa ne more imeti spolnih odnosov – običajni penis je dolg 12,7 centimetra in ima premer štiri centimetre. »Nekateri ljudje me vprašajo, ali si nanj nataknem kondom,« je pojasnil Roberto. »Pojasnim jim, da ne morem. Prav tako ga ne morem uporabiti, ker je predebel.«

Kljub temu Mehičan niti ne pomisli, da bi si ga dal skrajšati. To mu že lep čas svetujejo zdravniki, on pa želi, da bi njegov rekord priznali pri Guinnessovi knjigi rekordov. »Slaven sem, ker imam največji penis na svetu, z njim sem srečen. Nihče nima tako velikega.« Njegov zdravnik dr. Jesus David Salazar Gonzalez je povedal: »Svetovali smo mu, naj si ga zmanjša, to bi bilo zanj najbolje. Lahko bi mu naredili penis normalne velikosti, da bi lahko imel spolne odnose, si ustvaril družino. A teka ne želi niti slišati. Raje ima največji penis. V latinski kulturi je pač tako, da je tisti, ki ima večji penis, tudi bolj mačo. Zaradi tega je nekaj posebnega in to mu je všeč.« Nedavno so opravili temeljit pregled njegovega penisa in ugotovili, da ni tako velik zaradi genetske predispozicije, tako mu je zrasel, ker si ga je od najstniških let raztegoval z utežmi. »Preprosto je bil obseden z velikostjo svojega penisa,« je dodal zdravnik. »Na začetku si je okoli navil povoje, te pa obtežil, tako se je začelo.«

S tem pa Robertovih težav še ni konec. Zaradi velikega penisa naj ne bi bil sposoben delati, zato je odvisen od socialne pomoči. »Ne morem nositi uniforme, tako kot drugi ljudje, prav tako se ne morem spustiti na kolena. Ne morem hitro teči, zato me nihče noče zaposliti. Po razgovorih za zaposlitev mi obljubijo, da me bodo poklicali, a se to nikoli ne zgodi.« Po večkratni zavrnitvi so mu šele nedavno zaradi prevelikega korenjaka le priznali status invalida. Vsake štiri mesce dobi tudi finančno pomoč, ki pa mu ne zadostuje. Tako vsaj pravi. Najbolj ga razjezi, da številni ljudje ne verjamejo, da ima tako velik penis. »Včasih ga preprosto pokažem in jih utišam.«