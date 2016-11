FOTO: Ta fotografija je fantu razkrila, da ga vara. Poglejte, kaj je na njej

Dekle je odšlo na službeno pot in se sumnjičavemu fantu javilo s sporočilom, da je imelo letalo zamudo. Iz hotela mu je zato tudi poslalo fotografijo, na kateri se je nekoliko razgalilo. Na njegovo prošnjo mu je pohotnica odgovorila še z eno fotografijo, na kateri je bila še bolj slečena. Svoje oprsje si je pokrila zgolj z rokami, a ni opazila, da je pri tem v objektiv ujela še del kovčka, za katerega je vedel, da ni njen. In prav to je bil razlog, da je vedel, da ni sama. Hitro jo je povprašal, če je v Atlanti sama, ona pa mu je odvrnila, da seveda, saj ne pozna nikogar. Povedala mu je tudi v kateri sobi se nahaja, zato je poklical v recepcijo in zahteval osebo z njenim imenom. Na recepciji naj bi mu povedali, da te osebe ni. Ko pa je prosil za Toma, njenega šefa, pa so vedeli o kom govori, medtem ko ona v hotelu sploh ni bila prijavljena.

Zgodba se je končala s sočnimi besedami in sporočilom, da jo bodo stvari čakale v vrečah za smeti. Mimogrede ji je zaželel, da naj dobro obdela šefa.