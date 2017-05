FOTO: Svoj dom spreminja v čisto pravi vlak

Na Japonskem obstaja veliko gorečih ljubiteljev vlakov in podzemne železnice, pravijo jim tetsudo fan. Nekateri člani te nenavadne skupnosti potujejo po vsej državi in poskušajo fotografirati čim več različnih modelov vlakov, udeležujejo se obredov, ko vlake upokojijo, in kupujejo njihove najrazličnejše dele za spomin. Za najbolj goreče pa niti to ni dovolj, med njimi je neimenovani možakar, ki je sobo v svojem stanovanju spremenil v notranjost vlaka.



Projekta preoblikovanja sobe se je lotil aprila letos in celoten proces objavljal na spletu. Dela se je lotil skrajno natančno, poznavalci ne morejo verjeti, da je pomislil na prav vsako podrobnost – nekateri so celo prepričani, da gre za pravi vlak. Šele ko so videli fotografije sestavljanja gradnje, lesenih okvirjev, na katere je nato pritrdil različne dele, so morali priznati, da gre za repliko. Možakar je razkril, da redno hodi na dogodke, kjer prodajajo dele vlaka, preden gre v razrez. Tam je tudi nakupil vso potrebno opremo, da je lahko v sobo namestil potovalno kabino. Ima čisto prava vhodna vrata, stole, okna in napise. Koliko denarja je zapravil za nakup opreme, ni razkril, ni pa nobena skrivnost, da so pravi ljubitelji pripravljeni pognati celo premoženje za svoj konjiček.



Še bolj neverjetno je, da to ni prva replika notranjosti vlaka, ki jo je dal postaviti v svojo hišo. Nedavno je objavil tri fotografije, ko je pred leti v svoji hiši postavil notranjost vagona iz vlaka serije 485, ki je bila prav tako osupljivo realistična. Tako pač je, če imaš prav zares rad vlake.