FOTO: Star je 18 let in pričakuje četrtega otroka: Penis je prevelik za kondom

Spoznajte fanta po imenu Marcell. Prihaja iz sosednje Avstrije, ima 18 let in pričakuje že četrtega otroka. Do zdaj ima tri deklice, njegovo sedanje dekle pa mu bo po vsej verjetnosti rodilo sina.

Fant je v javnosti pri sosedih dvignil nemalo prahu in mnogi so se vprašali, zakaj, za vraga, ne uporablja kondomov. V eni izmed tamkajšnjih pogovornih oddaj je odgovoril tudi na to pereče vprašanje. Menda njegov penis ne gre v kondom običajne velikosti. Sicer je ob tej izjavi pomežiknil, njegova izbranka Vanesssa pa je v isti sapi dodala, da je bila izjava nepremišljena in da pravzaprav ne misli tako, piše OE24.

Marcell je na televiziji prvič nastopil leta 2015, ko se mu je kot 16-letniku rodil prvi otrok. Istega leta je spoznal Kerstin (25), katere življenjski moto je menda bil: »Noseča. Zakaj pa ne?« Rodila mu je dve deklici, a sta se pred rojstvom druge razšla.