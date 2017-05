FOTO: Spominja se vsega od 12. dneva starosti

Si lahko predstavljate, kako bi bilo, če bi si zapomnili prav vsako stvar, ki se zgodi v vašem življenju? Prav vsak pogovor, vsak obrok, vsako besedo iz časopisa, vseh sanj... prav vsega – kot bi se pravkar zgodilo. To je nekaj povsem običajnega za 27-letno Becky Sharrock, ki pa svoje danosti ne sprejema kot blagoslov. Pravi, da gre pogosto za prekletstvo. Spominja se vseh podrobnosti od svojega 12. dneva starosti. Na svetu živi le 80 ljudi, ki imajo to izjemno sposobnost, imenovano tudi hipertimezija.



Prikupni Becky so za test postavljali vprašanja iz zgodb o Harryju Potterju, ki so njene najljubše. Izbrali so naključno knjigo, jo odprli in ji prebrali vrstico besedila. Povedala je točno, za katero knjigo gre in na kateri strani je besedilo, nato pa ga je začela brez napake navajati, dokler ji niso dejali, naj preneha. Seveda ima tovrstno pomnjenje številne prednosti, a ljudje s to sposobnostjo opozarjajo, da je pozabljanje del človekove narave. Če se zgodi kaj tragičnega in pretresljivega, potem s pozabljanjem počasi prebolimo in okrevamo. Becky tega ni sposobna narediti. Če se denimo sprehaja po ulici in se v kaj rahlo zaleti, se v trenutku spomni, kako jo je kot majhno deklico podrl vrstnik.



Takšni ljudje imajo pogosto težave v šoli, saj težko razvrščajo podatke po pomembnosti. »Številni si predstavljajo, da bi bili s to sposobnostjo odličnjaki, vendar to ni dovolj, da bi postali geniji,« pravi Becky. Trenutno znanstveniki podrobno proučujejo delovanje njenih možganov v upanju, da bi našli zdravilo za bolezni, kot je alzheimerjeva. Prepričani so, da bi z razumevanjem mehanizmov, ki omogočajo popoln spomin, lažje zdravili bolezen, ki nas sili v pozabljanje.