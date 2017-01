FOTO: Sneg na jugu! Napovedan je konec sveta

SALENTO – Matteo Tafuri je pred 500 leti napovedal, da bo konec svet takoj za tem, ko bo v italijanskem mestu Salento dva dni neprestano snežilo. Obilno sneženje je res zajelo jug Italije in dva dni je snežilo brez prestanka. Domačini so prestrašeni, da se bo uresničila napoved italijanskega filozofa Tafurija in da ta dogodek pomeni konec sveta.

Sneg na jugu Italije je sicer izjemno redek pojav in splet so preplavile številne fotografije bele odeje.