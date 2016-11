FOTO: Slabo vam bo! Poglejte, kaj je našel v jajcu

Jajca so odlična za zajtrk. A ne, če se zgodi to, o čemer poroča veliko svetovnih medijev. Na družabnih omrežjih so se namreč pojavile fotografije, ki jih je objavil Ady Reid, prikazujejo pa razbito jajce, v katerem je bil rumenjak obkrožen z rdečo tekočino. Zdi se, da se v jajcu nekaj že razvija.

»Roke gor, kdo nikoli več ne bo jedel jajc,« je zapisal Reid.