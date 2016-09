FOTO: Seksala sta prav vsak dan v letu, to se je zgodilo njej

Brittany Gibbons se je po treh rojstvih in nekaj letih udobnega družinskega življenja znašla v začaranem krogu. Ko se je pogledala v ogledalo je videla svojo mamo, pred možem si ni želela biti gola, spolni odnosi med njima so bili vse redkejši. Postala je nesamozavestna in sramovala se je svojega telesa. Nekega dne se je odločila, da mora spremeniti svoje življenje. Odločila se je, da bosta z možem prav vsak dan seksala in to vsaj eno leto nepretrgoma, poroča 24sata.

Njena odločitev ji je sprva nagnala strah v kosti, saj bi v večernih urah veliko raje posedala v udobnem zavetju sedežne garniture s prigrizkom v roki. »Minevali so dnevi in meseci jaz pa sem v seksu s svojim možem vedno bolj uživala. Vse skupaj je postalo več kot le fizično dejanje, z možem sva se povezala na višji, čustveni ravni. Postala sva bolj romantična, izmenjala sva več dotikov. Vsako jutro pred odhodom v službo sva si privoščila divji seks,« pravi Brittany.

Vse skupaj jo je naredilo bolj samozavestno in z možem se še danes z veseljem predata posteljnim radostim skoraj vsak dan.