FOTO: Samurajski oklepi za kužke in mucke

Ste se kdaj vprašali, kako bi bil videti vaš kosmatinec kot japonski samuraj? Verjetno se niste, a svet je vendarle tako raznolik in nenavaden, da se vedno najde kdo, ki vas bo presenetil. Ne le, da obstajajo ljudje, ki si želijo svoje hišne ljubljenčke našemiti v samuraje, obstaja celo podjetje, ki izdeluje tovrstno opremo za pse in mačke. Samurai Age ponuja ročno izdelane čelade in oklepe za kužke vseh velikosti, od nedavnega je v njihovi ponudbi tudi samurajska oprava za mačke. Oklepi živali ne grejejo, zato jih lastniki ne uporabljajo namesto oblekic jeseni in pozimi. Tudi ob srečanju z napadalnim štirinožcem pasji in mačji oklepi ne zagotavljajo zaščite. Skratka, namen oklepov je, da zabavajo. Tudi če imate psa, ki je nadpovprečno velik, ali mačko, ki je zelo drobna, bodo pri Samurai Age sprejeli vaše naročilo, le mere svojega ljubljenčka morate poslati. S tem se vaša izbira ne konča, saj je na voljo veliko različnih modelov. Na primer rdeči oklep junaka iz Sengokuja, neustrašnega samuraja Sanada Jukimure. Naročimo lahko prelepo čelado kabuto. Za posamezen kos, ki ga naročimo prek njihove spletne strani, je treba odšteti nekje med 100 in 140 evri, kar niti ni preveč zasoljena cena, če vemo, da gre za izdelke japonske izdelave. Morda bo ob branju te novice iz dežele vzhajajočega sonca kdo na sončni strani Alp dobil zamisel o kostumih, ki so bolj primerna za naše okolje. Na primer pasja oblačila v narodno-zabavnem slogu.