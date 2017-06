FOTO: Rad bi si odstranil genitalije in postal aseksualni vesoljec

Losangeleški vizažist Vinny Ohh (23) bi rad uresničil življenjske sanje. Rad bi si odstranil genitalije in postal aseksualni nezemljan. Kirurgi opozarjajo, da to ni mogoče, a on ne odneha. »Ne bi rad postal ženska, preprosto tam spodaj nočem imeti ničesar,« je odgovoril na predlog kirurgov, da bi ga preobrazili v nežnejši spol.

Za vse posege – doslej jih je bilo že 110 – je zapravil okoli 60.000 dolarjev, poroča The Sun. Povečal si je ustnice, si dal popraviti nos in preostale dele telesa, veliko 'dela' z njim so imeli tudi laserji in različna polnila. Nečesa tako kontroverznega, kot je odstranitev genitalij, pa po vsej verjetnosti ne bo doživel.

Kako bo uriniral?

Estetski kirurg dr. Simoni namreč opozarja, da niso znana vsa tveganja tako zahtevne operacije, saj še ni povsem jasno, kako bi to vplivalo na telesne funkcije. »Česa takšnega še nismo naredili. Govorimo o popolnoma nepoznani praksi. Če bi se pojavile kakšne posledice ali komplikacije, ne vemo, kako bi se nanje odzvali. Poleg tega so sečila močno povezana s spolnimi organi. Obstajajo mišice, ki preprečujejo, da bi urin iztekal sam od sebe, in tudi, da v telo ne vdirajo bakterije. Moja glavna težava v zvezi s to operacijo pa je, kaj bo on na to rekel čez deset ali 15 let, ko vrnitve ne bo več. Mlad je še, pred njim je vse življenje,« je pojasnil.

Vinny pa pravi, da nikoli ni čutil pripadnosti nobenemu spolu. »Pri 17 letih sem ugotovil, da sem aseksualen. Moj cilj je postati aseksualno človeško bitje. Lažje mi bo, ko mi bodo odstranili spolne organe, poleg tega sem tako in tako v celibatu,« pravi. Na opozorila, da tako ne bo mogel imeti otrok, pravi, da bi jih pa posvojil.

Sestra ga podpira

Njegova sestra Danielle pa je pojasnila, da jo najbolj skrbi bratova varnost. »Bojim se, da bo žrtev zlorabe, tako na spletu kot v resničnem življenju.« Meni, da bi te operacije lahko kdaj še obžaloval, po drugi strani pa je prepričana, da bo po teh posegih končno zadovoljen sam s sabo.

Vinny je ob vsem skupaj dejal, da je ponosen nase: »Ljudje mislijo, da sem nor zaradi svojega videza, jaz pa pravim, da delam dobro, saj premikam meje in spreminjam mišljenje drugih ljudi.«