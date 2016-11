FOTO: Prvič preplavali najbolj slano morje na svetu

Skupina 28 pogumnih in vzdržljivih plavalcev je preplavala Mrtvo morje od Jordanije do Izraela, kar je pri tovrstni zabeležen podvig. Plavanje je organiziralo združenje EcoPeace, da bi ljudi ozavestili, da se najgloblja depresija na svetu, je 400 metrov pod morsko gladino, vsako leto zmanjša za približno meter. Strokovnjaki predvidevajo, da bi se lahko do leta 2050 presušilo.



Ekstremni plavalci z vsega sveta, opremljeni s pomembnimi maskami zaradi izjemne slanosti vode, so Mrtvo morje preplavali v sedmih urah. Od ene do druge obale, iz Jordanije do Izraela, je samo 15 kilometrov, vendar je zaradi visoke vsebnosti soli plavanje izjemno težko: Mrtvo morje, ki je pravzaprav jezero, je kar desetkrat bolj slano kot Sredozemsko, kar pomeni, da lahko na površju lebdimo, potapljati pa se je nemogoče.



»Bilo je težje, kot sem pričakoval,« je dejal 40-letni Španec Samuel Moran. Najhujša je bila kombinacija sonca in soli na koži, ves čas imate občutek, da gorite,« je dejal Moran in priznal, da je nekajkrat hotel odnehati. Plavalci so na obrazih nosili posebne maske, saj že majhna količina vode v ustih ali očeh pomeni pravo agonijo. Čutili so vse ranice in praske, tudi tiste, za katere niso niti vedeli, da jih imajo. Novozelandka Kim Chambers je dodala, da se je udeleževala ekstremnega plavanja po vsem svetu, to pa da je bil izjemen napor: »Že nekaj kapljic vode v očeh je kot kislina, požirek je lahko tudi usoden.« In še: »Ne morem verjeti, da nam je uspelo, zelo čustven trenutek je. To je bilo pravo ekipno delo. To se zgodi, če se zbere 28 zmešanih, ki mislijo, da je preplavati Mrtvo morje super ideja.«



Mrtvo morje izginja zaradi človeškega vpliva. Gidon Bromberg, direktor združenja EcoPeace za Bližnji vzhod, pravi, da so plavanje organizirali kot globalni poziv za rešitev tega čudovitega morja. Izsuševanje se je začelo v 60. letih prejšnjega stoletja, ko so Izrael, Jordanija in Sirija začeli spreminjati tok reke Jordan, ki priteka v Mrtvo morje, odtlej pa je gladina vode upadla za 40 metrov, pravi hidrolog Yechieli Yoseph. Poleg tega so vodo črpala različna podjetja, in sicer zaradi mineralov, predvsem v medicinske namene.