FOTO: Prizor prave ljubezni: jokali boste, ko vidite ostareli parček iz Pule

»Gledam ju vedno, kadar mi uspe priti popoldne na plažo. Ona komajda stoji na nogah, on pa jo drži pod roko,« je na facebooku zapisala neka Puljčanka, njeno objavo pa so delili več kot 2000-krat. Piše o starejšem paru, ki vsak dan okoli 17. ure pride na plažo Valkanela v Pulju. »Njegov pogled… Tega ne morem opisati z besedami. Ne poznam ju, a rada ju gledam. Sta moja vzornika.«

Ne gre za dva upokojenca, ki poležavata na plaži, se sončita in plavata, piše 24sata. Moški jo vsak dan sleče in počasi popelje v morje, kjer jo poleže in drži, da uživa v 'mrtvaku'. Ves čas ji šepeta. Njun ritual traja približno 20 minut, po kopanju jo odpelje iz vode, obriše in obleče.