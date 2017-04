FOTO: Prišel je domov in v postelji zalotil punco z drugim

EMROY – Kaj bi storili, če bi svojo drago zalotili v lastni postelji z drugim? Bi se vam odpeljalo? Dustonu Hollowayu iz teksaškega Emroya se ni. Pravzaprav je vse prenesel neverjetno mirno.

Kot je videti z objav v različnih medijih, je vstopil v spalnico in tam zagledal svoje dekle v majici, ob njej pa moškega brez. Oba sta spala, po pripovedi Dustona pa naj bi bila pijana. Namesto prepira je naredil nekaj fotografij, na nekaterih se je tudi sam postavil poleg, in vse objavil na facebooku.

Mnogi so pohvalili njegov odziv, da mu je uspelo ohraniti mirne živce in da ni storil kaj bolj nepremišljenega ... Holloway priznava, da se mu je v trenutku sesul svet, a prav podpora domačih, bližnjih in popolnih neznancev s facebooka mu vliva novo upanje: »Ni vse tako slabo, kot se nam včasih zdi.«