FOTO: Pri 81 letih je iskani maneken

Večina upokojencev se umiri in začne sladokusno uživati v upočasnjenem življenju. To ne velja za 81-letnega Wanga Deshuna. Starostnik živi dinamično življenje modela in manekena, ves čas je na modnih revijah in pred objektivi fotoaparatov. Najbolj vroči dedek Kitajske – oziroma staro sveže meso, kot mu pravijo, je močno spremenil javno dojemanje starosti. Njegovo življenje se je korenito spremenilo pred dvema letoma, ko je dobil priložnost, da se je sprehodil po modni brvi pekinškega tedna mode.

Z mladostnim vedenjem, izklesano postavo in hipstersko bradico ter dolgimi sivimi lasmi je pustil trajen vtis. Kmalu so si ga zaželeli modni oblikovalci iz vseh kotičkov sveta. Odkrili so ga po naključju. Kitajski modni oblikovalec Hu Sheguang se je pogovarjal s prijateljico QQ, ko ji je zazvonil mobilnik. Na zaslonu telefona se je pojavil moški obraz in Hu je nemudoma vedel, da je to oseba, s katero bi sodeloval na tednu mode. QQ je povedala, da je to njen oče, in ta je po krajšem prigovarjanju privolil v sprehod po modni brvi. Vse skupaj je trajalo le 10 sekund, a mu je za vedno spremenilo življenje. Čez noč je postal superzvezda. Ljudje so hoteli vedeti, kako je ohranil tako jedro postavo, kaj ima na jedilniku, kako pogosto obiskuje fitnes in podobno.

Pred tem je bil Wang dedek in družinski človek s povsem normalnim življenjem. Danes ima za seboj nastope v filmih in televizijskih nadaljevankah, polnil je naslovnice revij in posnel serijo videoposnetkov, ki svetujejo, kako življenje obrniti na bolje. »Če si želite izvedeti, ali ste stari ali ne, se vprašajte, ali si upate narediti nekaj, česar niste nikoli poprej,« svetuje Wang. »Narava določa starost, vi pa določate, kako se boste počutili.« Zaradi pritiska javnosti mu je žena nedavno prepovedala dajati intervjuje, saj si želi, da bi se življenje vrnilo v ustaljene tirnice. Zaradi tega jih zdaj daje skrivoma v svojem fitnes klubu. Tam vsak dan preživi štiri ure, da bi ohranil mladostni-ški videz. Čeprav večino časa preživi pod žarometi, pravi, da ga slava ni spremenila. »Danes živim enako, kot sem nekoč, skodelica riža in malo sojinega sira je zame dovolj velik obrok.«