FOTO: Prek lažnega profila pisal svoji punci. Ne boste verjeli, kaj mu je poslala

To je zgodba o fantu, ki je postal sumničav do zvestobe svoje izbranke, zato se je odločil stvari priti do dna. Ustvaril je lažni profil na snapchatu, uporabil fotografije dekletu neznanega prijatelja in kaj kmalu je sledilo vroče slikovno »gradivo«.

No, ko mu je bilo dovolj, je sledilo maščevanje, saj se je odločil vroče fotografije deliti s prijatelji na facebooku in s tem še dodatno osramotiti zdaj že nekdanjo punco. Ob objavi je pripisal: »Končno sem jo ujel. Pretvarjal sem se, da sem drug moški. Končal sem s to žensko.«

Mar je treba še kaj dodati ...