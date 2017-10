FOTO: Poročna fotografija, ki je razburila Cerkev

Matthew Lunn in njegova srčna izbranka Carly sta se poročila v Grčiji in da bi poroka vsem ostala v spominu, sta naredila in objavila šaljivo fotografijo, ki pa je dvignila precej prahu. Ženin je namreč slekel spodnjice, nevesta se je spustila na kolena, ostalo pa si lahko predstavljate …

Nekateri so bili nad posnetkom navdušeni in pravijo, da gre za enkratno šalo, drugi pa so zgroženi. Zaradi fotografije se je v težavah namreč znašel predstavnik lokalne skupnosti otočka Lindos Giorgos Eleftheriou, ki je moral odpovedati na stotine porok, saj so se nadenj spravili ogorčeni prebivalci.

V zrak je skočila tudi Cerkev, ki pričakuje opravičilo in napoveduje tožbo …