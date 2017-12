FOTO: Ponosen na svoje imetje

Jonah Falcon (47) , drugi človek na svetu z največjim penisom, je »prvaka« obtožil goljufije.

Trdi, da naj bi Robert Esquivel Cabrera, ki ima penis dolg meter in pol, raztegnil svojo kožico, medtem ko je preostanek spolovila povsem povprečen. Mirror je pisal, da je Cabrera kot najstnik raztegoval svoj spolni organ, da bi se zdel večji.

Zaradi vseh obtožb se je lastnik največjega penisa na svetu prepustil raznim pregledom. Ugotovljeno je bilo, da ne gre za prevaro, le eden od zdravnikov je izjavil, da je glavni del penisa dolg 15 centimetrov, vse ostalo pa je samo koža.

Cabrera je pojasnil, da se ne more niti skloniti in da mu je vsaka uniforma premajhna, zato ne more opravljati nobenega dela. Dobiva finančno podporo države, vendar s tem denarjem težko preživi. Pomoč išče tudi pri raznih socialnih ustanovah.

V porno industriji so ga opazili leta 2015, ko je objavil video, kjer meri svojo moškost. Trenutno razmišljajo, da bi ga povabili k sodelovanju v nekaj filmih.

Zdravniki so Cabreri priporočali operacijo, vendar sam to odločno odklanja. Pravi, da mu je všeč penis, ki je daljši od drugih.

V videu si lahko podrobno ogledate, kako je to videti: