FOTO: Policaj ga je oglobil, preden je odprl pivo: pritožba za solze od smeha

V poznih večernih urah 3. julija je policist na Reki odvzel prostost Goranu Čandrliću, poroča spletni portal Rijeka danas. Zgodilo naj bi se zaradi uživanja alkohola, čeprav je imel Goran pri sebi neodprto pivo. Goranovi prijatelji so se pritožili nad policistovim ravnanjem in od njega zahtevali, da se identificira, mož v modrem pa je poklical okrepitve.

Epilog: Čandrliću so odvzeli prostost brez kakršnih koli pojasnil, nato pa so ga za 10 ur zaprli v prostor z iztrebki. Zgodba do tod pravzaprav sploh ni nenavadna (če seveda ne upoštevamo dela z iztrebki), tisto, kar je sledilo, pa je hrvaško javnost nasmejalo do solz. Goran je po vsem skupaj prejel plačilni nalog, na katerega se je odzval tako, da je napisal pritožbo in jo poslal v javnost. V pritožbi je podrobno opisal dan, ko so mu odvzeli prostost, in pojasnil, kaj vse je počel.

»Plačilni nalog je neutemeljen, saj ne temelji na resnici, kot vemo, pa je resnica to, kar je bilo in kar je sedaj. Poleg tega je neutemeljen tudi zato, ker sta navedena dva povzročitelja, in sicer jaz, Goran Čandrlić, in Bojan Majnarić. Za dejanja gospoda Majnarića ne morem prevzeti odgovornosti, temveč izključno in zgolj za svoja, kar bi sodišče moralo vedeti. Edina resnica je, da mi je bila iz meni neznanih razlogov protipravno in protiustavno odvzeta prostost. Toda pojdimo lepo po vrsti glede na to, da ne želim odgovarjati na trditve policistov, ki prikrivajo svoje početje v omenjenem primeru.

Dne 3. julija okoli 17. ure sem bil na kosilu pri mami in sem naredil tole fotografijo s pahljačo. Kot vidite, se odlično zabavam. Med kosilom sem spil pivo, nato pa sem odšel na plažo Pećine in v baru Pajol spil še eno pivo. Ali mogoče dve, toda saj ni pomembno.

Medtem sem fotografiral mačka z velikimi jajci (testisi, kar je izpeljanka iz besede testis, to pa pomeni priča). Kot vidite, se še vedno dobro zabavam.





Okoli 23.30 sem se s prijatelji odpravil v mesto, natančneje na Kont, kjer smo se dogovarjali, kam naprej. S prijateljem Bojanom Majnarićem sva v trgovini Smiljana (to je izjemno pomemben podatek v nadaljevanju zgodbe) kupila še eno pivo. Odšla sva nazaj k prijateljem, piva nisem odprl, kar pomeni, da je bil namen uživanju alkohola v javnosti, kot piše v nalogu, brezpredmeten. V tistem trenutku je k meni pristopila oseba v policijski uniformi (poimenujmo ga Policist #1) in nam ukazala, naj se umaknemo. Moj prijatelj Bojan Majnarić se je z njim zapletel v debato, in sicer je od njega zahteval, naj se predstavi. Policist po nekaj stavkih, ki so bili mimogrede slišati precej agresivni, pokliče okrepitve. V tistem trenutku nekega prijatelja prosim, naj vse skupaj posname, Policist #1 se obrne proti meni in zahteva, naj izklopim telefon. Odgovorim mu, da sem državljan Republike Hrvaške (RH) in da imam pravico do gibanja in snemanja na javnem mestu. Policist #1 pristopi k meni, telefon dam prijateljem, nato mi ukaže, da se identificiram. Odgovorim mu, da sem državljan RH, ki ima pravico do svobode, in da se mi je dolžan predstaviti.«

Zgodba se torej začne zapletati. Goran policistu zatrjuje, da nima nikakršnega namena povzročati težav, a policista to očitno ne gane. Z drugim policistom, ki se je v tem času pridružil skupini, Goranu natakneta lisice in ga odpeljeta proti policijskemu avtomobilu. »Nikomur ne more biti odvzeta prostost brez pisnega ali sodnega naloga, ki ga morajo policisti prebrati osebi, ki ji imajo namen odvzeti prostost.«

Goran je nato približno 10 ur preživel v priporu. »V vašo vednost – vrgli so me v celico, kjer so bili na tleh iztrebki. Z osebo, ki ji je odvzeta prostost, naj bi se ravnalo človeško, ob tem pa spoštovalo njeno dostojanstvo.«

Na koncu je še zapisal, da od države, ki je kršila njegove pravice, in sicer zaradi zasega njegovega lastnine (neodprto pivo) in neutemeljenega odvzema prostosti, zahteva odškodnino 25 milijonov kun oziroma slabih 3,3 milijona evrov.

»Rok za plačilo je sedem dni. Po tem obdobju se bodo začele zaračunavati zakonite obresti. Če boste nakazali dve tretjini zneska, bom štel, da ste znesek nakazali v celoti,« je zaključil svojo zgodbo in v pritožbi navedel svoje podatke ter transakcijski račun.

Njegovo pritožbo si lahko v celoti in v hrvaščini preberete tukaj.

Zgodba je hitro zaokrožila po spletnih omrežjih in do solz nasmejala hrvaško javnost.