FOTO: Pokemoni v stanovanju

Možakarja iz Singapurja je prikupna pozornost skoraj stala zakon. Žena nesrečnika je velika ljubiteljica pokemonov, zato se je odločil na spletu kupiti tri plišaste igračke priljubljenega lika Snorlaxa. Pričakoval je, da bo dobil tri srčkane igračke, ki jih bo lahko postavil na klubsko mizo v dnevni sobi, namesto tega pa so po pošti prišli trije gromozanski Snorlaxi, vsak je visok 150 centimetrov. Ko je žena prišla domov in zagledala te velike gmote, je popolnoma ponorela, saj so zasedali njuno celotno stanovanje. Zato jih je možakar poskušal prodati na spletnem bolšjaku, saj je žena zagrozila, da se bo preselila nazaj k svoji mami, če se jih ne znebi. »Lepo prosim, kupite jih čim prej, preden se bo ločila. Z veseljem vam jih dostavim na dom,« je pripisal k oglasu.



Za zdaj ni jasno, koliko je za posameznega pliška plačal, na spletu jih je do nedavnega prodajal po 165 evrov na kos. Ne preseneča, da se je kmalu našel kupec. »Hej, vsi trije Snorlaxi so bili prodani, hvala vsem!« je na koncu zapisal moški.