FOTO: Pobegnila iz zloglasnega kulta: imel je 13 žena in vsaj 50 otrok!

Anna LeBaron se je rodila v poligamnem kultu, ki ga je zasnoval njen oče. V času njegovega obstoja so menda storili več kot 20 umorov, vsaj tako sumi policija. Ervil LeBaron je bil vodja tega kulta, vendar so se umori nadaljevali tudi po njegovi smrti. Anni je uspelo pobegniti in svojo zgodbo je razkrila javnosti, poroča jutarnji.hr.

Danes je stara 48 let, a s še vedno prisotnim strahom, saj jo je življenje v kultu močno zaznamovalo. Njen oče Ervil je imel 13 žena in več kot 50 otrok, vladal pa je s trdo roko. Člane kulta je obvladoval z ustrahovanjem. Velik del svojega življenja je bežala, saj oče ni želel pasti v roke pravice. Rodila se je v Mehiki Ervilovi četrti ženi, ki pa jo je kmalu po Anninem rojstvu zapustil.

Otrokom je govoril, da jih policija preganja, zato ker so izbrani božji otroci in jih zunanji svet ne razume. Anna je pobegnila pri 13 letih, vendar takrat ni vedela, da policija njenega očeta išče zaradi številnih umorov. Mediji so mu celo nadeli vzdevek mormonski Charles Manson.