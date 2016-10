FOTO: Po ločitvi postavil zid, ženo odrezal od spalnice

Ruski par mora po ločitvi in odločitvi sodišča z zidom razdeliti svojo 2,25 milijona evrov vredno hišo v Rusiji. A zaradi tega je 45-letna Margarita Švitnenko ostala brez dostopa do svoje spalnice v drugem nadstropju, saj so edine stopnice na moževi strani razkošne stavbe. Ženska je zaradi odločitve sodišča in ločitvenega procesa od 52-letnega moža Sergeja več kot zgrožena. Še zlasti potem, ko je njen bivši, vojak, dal na hitrico sezidati zid. »Lepega dne je Sergej rekel, da me zapušča,« je pojasnila Margarita. »Že prej sva imela težave zaradi njegove nezvestobe. Ljubila sem ga, zato sem vse skupaj prenašala. Ocenila sem, da bo bolje za najina otroka, če odraščata z obema staršema. A potem me je dokončno zapustil in vložil zahtevek za ločitev.« In sodišče je presodilo, da se hiša razdeli na pol. Gre za veličastno zgradbo v elitni moskovski soseski Rubljovka. »V hišo je prišel strokovnjak po naročilu sodišča in začel meriti, kako naj razdeliva sobe. Stopnišče v drugo nadstropje, kjer imava oba svojo sobo, je na moževi strani. Sodišče je reklo, naj zgradim lastno stopnišče, a sem se pritožila in zaprosila za odlog do 7. marca 2017, ker preprosto nimam denarja, da bi ga takoj postavila,« je pojasnila ločenka. Sodišče ji je ugodilo.



Margarita, ki ima 12-letnega sina in najstniško hčer, je povedala, da so delavci kljub drugačni odločbi sodišča postavili zid. »S sinom sva zajtrkovala, ko so v hišo stopili zidarji in s seboj nosili betonske zidake. Prišel je tudi sodni uslužbenec z izjavo, po kateri bi že morala postaviti svoje stopnišče, a pokazala sem mu odlok sodišča, ki mi daje več časa.« Očitno to ni pomagalo, saj so po sredini hiše postavili zid, zaradi česar ne more v zgornji dve nadstropji luksuzne hiše. »Sodni uslužbenec mi je le rekel, da lahko moj bivši mož s svojo polovico hiše počne, kar koli želi.«