FOTO: Po Emmini smrti je najstarejša Violet

Violet Brown je večino življenja delala na poljih sladkornega trsa okoli svojega doma na zahodu Jamajke. Redno je zahajala v cerkev in ni jedla svinjine, prejšnji mesec pa je praznovala 117. rojstni dan. V soboto, 15. aprila, po smrti Italijanke Emme Morano, je Jamajčanka postala najstarejši človek na svetu. Moranova, ki se je rodila 29. novembra 1899 in je bila ena od petih najdlje živečih ljudi, je umrla minulo soboto, stara je bila 117 let.



»Najstarejša na svetu je Violet Brown, ki se je rodila 10. marca 1900. Čestitke, Violet,« je tvitnil jamajški premier Andrew Holness. Guinnessova knjiga rekordov je še ni imenovala za najstarejšo na svetu, pri tem se večinoma opira na podatke gerontološke raziskovalne skupine, mreže prostovoljcev, ki se ukvarjajo z odkrivanjem najstarejših ljudi. Direktor mreže Robert Young je že povedal, da je Jamajčanka najstarejša z verodostojnim rojstnim listom, izdale so ga britanske oblasti.



Brownova, ki živi v kraju Duanvale, je presenečena in hvaležna, ker tako dolgo živi: »To mi je dal bog, in to moram sprejeti.« Ima dva skrbnika, večino dni počiva v hiši, ki jo deli s 97-letnim sinom. Sama se lahko usede in tudi prehodi kratko razdaljo. In čeprav slabše sliši, je hitro in jasno odgovarjala na vprašanja. Skrivnost dolgega življenja je delo, pravi: »Delala sem na polju sladkornega trsa, vse sem delala sama, skupaj z možem sva delala onstran hriba.« Tudi veri pripisuje zasluge za dolgo življenje: »Veliko sem preživela v cerkvi, od mladih nog do zdaj. Rada pojem.«



Na drugem in tretjem mestu najstarejših sta Japonki Nabi Tajima in Čijo Mijako, prva se je rodila 4. avgusta 1900, druga 2. maja 1901.



Četrta najstarejša na svetu in obenem najstarejša Evropejka je Španka Ana Vela, 115 let ima, rodila se je 29. oktobra 1901. Velova, upokojena šivilja, je lani postala najstarejša Španka. Živi blizu Barcelone, večinoma sedi v vozičku, s svojci in skrbniki ne more več komunicirati. Njena 89-letna hči Ana jo je nedavno zaradi zdravstvenih težav prenehala vsak dan obiskovati, še vedno pa jo redno obiskuje njen 65-letni vnuk Antonio. »Vedno sem verjel, da bo babica dolgo živela, saj je bila še pri sto letih super. Pričakoval sem, da bo nekoč najstarejša Španka, ne pa tudi, da bo najstarejša v Evropi.« Hči Velove je lani za časnik El País povedala, da za materino dolgo življenje ni skrivnega recepta: »Ob obedu rada popije kozarček polsladkega vina, nikoli pa ni veliko pila. Jedla je vse, meso, ribe, zelenjavo. Njena prehrana je bila običajna, a vedno doma pripravljena.«