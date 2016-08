FOTO: Po 62 letih so ju ločili, žalostna fotografija je ganila vse

Po svetovnem spletu kroži fotografija dveh starejših zakoncev, ki marsikomu prikliče solze v oči. Wolf in Anita Gottschalk iz Kanade sta poročena od leta 1954. Vedno sta bila skupaj, skupaj sta vzgojila otroke in živela v miru. V jeseni življenja pa ju je ločila bizarna situacija, zaradi katere oba jočeta.

Potem ko se jima je zdravje nekoliko poslabšalo, so se njuni otroci odločili, da ju preselijo v dom za ostarele. A niti eden v bližini ni bil pripravljen sprejeti obeh hkrati, tako da sta po 62 letih zakona zdaj na različnih naslovih in se videvata nekajkrat na teden. Wolf je začel izgubljati spomin in počasi pozablja obraze ter imena, svoje Anite pa ni pozabil.

Njuno zgodbo je na facebooku objavila njuna vnukinja in pripela fotografijo, ki je nastala med enim od njunih srečanj. Oba si brišeta solze, njuna vnukinja pa je zaprosila za pomoč vse svoje prijatelje. Želi namreč čim prej najti rešitev, da bi ju spet združila, saj je očitno, da drug brez drugega ne moreta.