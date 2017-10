FOTO: Pitona je premagal, a končal v bolnišnici

DŽAKARTA – Moški iz Indonezije se je na življenje in smrt boril s sedem metrov dolgim pitonom. Neustrašni Robert Nababan se je nič hudega sluteč vračal iz službe. Nenadoma je zagledal dva pešca, ki nista mogla prečkati ulice, ker jima je pot zapirala velikanska kača. Tveganju navkljub se je 37-letnik odločil posredovati. Prepričan je bil, da bo lahko kačo brez težav pregnal, namesto tega pa je žival bliskovito zasadila zobe v njegovo roko. Sledila je krvava bitka.

7 metrov dolga kača se ni pustila pregnati.

Spopad s kačo se je dogajal na sredini ceste v provinci Riau. Mimoidoči so le z grozo gledali dogajanje. »Poskušal sem ga ujeti, pa me je ugriznil v roko, kar nekaj časa sva se borila,« je iz bolniške postelje povedal Robert. Na koncu je zmagal v dvoboju in kačo tudi ubil, potem ko je že bil na robu z močmi: »Cena za zmago je bila zelo visoka. Imam globoke rane na levi roki, bil sem popolnoma izčrpan.«

Še slabše jo je odnesel nesrečni piton, ki so ga nato razstavili na sredini vasi, tako da so ga obesili kar na drog za sušenje perila. Robert je po poklicu čuvaj na bližnji plantaži palmovega olja. Zdravniki so povedali, da se še vedno bori za življenje. Kljub temu jo je veliko bolje odnesel, kot jo je marca moški s Sulawesija, ki so ga pozneje izrezali iz trebuha mogočne kače.