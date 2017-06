FOTO: Piščance speče na soncu v 15 minutah

Če se boste v kratkem potepali po Tajskem in si boste zaželeli posebnega kulinaričnega doživetja, obiščite Phetchaburi, kjer boste lahko poskusili na soncu pečenega piščanca. Namesto peči ali žara Sila Sutharat uporablja 1000 premičnih ogledal, ki osredotočijo sončne žarke na perutnino. Podobno kot večina uličnih ponudnikov hrane je piščance sprva pekel na oglju. Leta 1997 pa se je vse spremenilo, ko se mu je utrnila odlična zamisel. Sprehajal se je po ulici, ko ga je oplazil vroč sončni žarek, ki se je odbil od mimovozečega avtobusa. »Mogoče bi lahko uporabil sončno energijo,« je pomislil in začel eksperimentirati z zrcali in peko. »Pravili so, da se mi je zmešalo, da na soncu ni mogoče speči piščanca.« Začeli so ga zafrkavati, a se na to ni oziral. Na koncu se je izkazalo za resnično, da se tisti, ki se zadnji smeje, najslajše smeje. Izumil je zbiralnik sonč- nih žarkov iz stotine manjših ogledal. Z njimi lahko speče 1,5-kilogramskega piščanca v zgolj desetih do 15 minutah. Ogledala so pritrjena na ukrivljeno kovinsko ogrodje, z obra- čanjem preusmeri svetlobo na vrtečo se vrsto mariniranih piščancev. Že v par minutah začne meso cvrčati. Sila je povedal, da lahko njegova naprava ustvari več kot 300 stopinj Celzija, zato je med pečenjem vedno zaščiten z masko za varjenje. Na soncu pripravljeni piščanci so izjemno okusni, saj so enakomerno pečeni, povrhu pa so pripravljeni do okolja prijazno.